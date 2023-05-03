«Арсенал» не проиграл ни одного лондонского дерби в сезоне АПЛ впервые с 2005 года

«Арсенал» ни разу не уступил в матчах с лондонскими командами в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Это случилось впервые с сезона-2004/2005.

На счету «канониров» 10 побед и две ничьи в таких матчах. «Арсенал» оба раза обыграл «Челси» (3:1 дома и 1:0 в гостях), а также набрал очки с «Вест Хэмом» (3:1, 2:2), «Кристал Пэлас» (4:1, 2:0), «Фулхэмом» (2:1, 3:0) и «Брентфордом» (1:1 и 3:0).

В следующем матче «канониры» встретятся с «Ньюкаслом». После победы в матче с «Челси» (3:1) «Арсенал» вернулся на первую строчку турнирной таблицы английской Премьер-лиги текущего сезона. Команда набрала 78 очков в 34 матчах. «Манчестер Сити», сыгравший на два матча меньше, отстаёт от «Арсенала» на два очка.