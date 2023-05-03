«Реал» Мадрид в меньшинстве уступил «Реалу Сосьедад» в матче Ла Лиги

Завершился матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Матч проходил на стадионе «Реале Арена», домашней арене «Сосьедада».
В самом начале второго тайма «Реал Сосьедад» вышел вперёд благодаря голу нападающего Такефуса Кубо. На 62-й минуте был удалён защитник «Реала» Мадрид Даниэль Карвахаль. Испанец сбил защитника «Сосьедада» Муньоса в центре поля, в результате чего рефери показал футболисту мадридцев вторую жёлтую карточку.
1:0. Кубо («Реал Сосьедад») пользуется ошибкой Милитао.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
2:0. Барренечеа («Реал Сосьедад») закрепляет победу хозяев.
Второй и последний гол в матче забил Андер Барренечеа, появившийся на поле со скамейки запасных. Это Сильва от центра поля навесил на левый полуфланг, Барренечеа ворвался в штрафную, обыграл Начо, выдержал небольшую паузу и, не сближаясь с Милитао, резким ударом низом уложил мяч в ближний угол мимо Куртуа.
Матч первого круга между командами закончился вничью со счётом 0:0. В прошлом туре «Реал» обыграл дома «Альмерию» 4:2, а «Сосьедад» выиграл на выезде у «Осасуны» 2:0 и закрепился на четвёртом месте.
- 3 мая 2023
-
01:37
-
01:03
-
01:01
-
00:47
-
00:43
-
00:26
-
00:19
-
00:18
-
00:18
-
00:09
-
00:09
- 2 мая 2023
-
23:59
-
23:54
-
23:54
-
23:36
-
23:34
-
23:28
-
23:24
-
23:18
-
23:07
-
23:01
-
22:59
-
22:58
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:30
-
22:22
-
22:19
-
22:16
-
22:15
-
22:12
-
22:09
-
21:42
-
21:24