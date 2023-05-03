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«Реал» Мадрид в меньшинстве уступил «Реалу Сосьедад» в матче Ла Лиги

«Реал» Мадрид в меньшинстве уступил «Реалу Сосьедад» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Матч проходил на стадионе «Реале Арена», домашней арене «Сосьедада».

В самом начале второго тайма «Реал Сосьедад» вышел вперёд благодаря голу нападающего Такефуса Кубо. На 62-й минуте был удалён защитник «Реала» Мадрид Даниэль Карвахаль. Испанец сбил защитника «Сосьедада» Муньоса в центре поля, в результате чего рефери показал футболисту мадридцев вторую жёлтую карточку.

1:0. Кубо («Реал Сосьедад») пользуется ошибкой Милитао.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

2:0. Барренечеа («Реал Сосьедад») закрепляет победу хозяев.

Второй и последний гол в матче забил Андер Барренечеа, появившийся на поле со скамейки запасных. Это Сильва от центра поля навесил на левый полуфланг, Барренечеа ворвался в штрафную, обыграл Начо, выдержал небольшую паузу и, не сближаясь с Милитао, резким ударом низом уложил мяч в ближний угол мимо Куртуа.

Матч первого круга между командами закончился вничью со счётом 0:0. В прошлом туре «Реал» обыграл дома «Альмерию» 4:2, а «Сосьедад» выиграл на выезде у «Осасуны» 2:0 и закрепился на четвёртом месте.

Испания - Примера. 33-й тур
02 мая 2023, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Кубо – 47'   2:0 Барренечеа – 85'
Удаления: нет / Карвахаль – 61'
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