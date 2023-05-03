«Барселона» сообщила о предстоящем уходе директора клуба

Директор «Барселоны» Матеу Алемани формально завершит работу с сине-гранатовыми уже 30 июня несмотря на наличие контракта до 2024 года, и начнёт новый профессиональный проект, сообщает официальный сайт клуба. Он проинформировал президента «Барселоны» Жоана Лапорту о своём намерении.

В то же время Алемани заверил, что останется работать с клубом до конца летнего трансферного периода. Таким образом, несмотря на формальный уход с 1 июля, благодаря неофициальному соглашению, он взял на себя обязательство завершить дела основной команды до последних часов работы ближайшего трансферного окна.

«Барселона» вскоре собирается объявить об изменениях в футбольной исполнительной структуре клуба после ухода Алемани.