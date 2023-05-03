Хосеп Гвардиола сравнил менталитет Лионеля Месси и Эрлинга Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что в некоторых аспектах форвард английской команды Эрлинг Холанд равен нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.
«Никто не может сравниться с Месси, и такие сравнения Эрлингу не помогут, но в плане голов и менталитета – да. Месси показывал такие результаты каждый сезон на протяжении 10 или 15 лет, но в плане забитых мячей Холанд вышел на такой же уровень.
Он забивает почти в каждом матче. У него есть моменты для того, чтобы забивать один или два гола каждую игру. Но Месси – самый совершенный игрок с точки зрения видения поля, дриблинга, умения отдать пас, боевого духа и многих других сложных вещей.
Надеюсь, что Эрлинг сможет как можно ближе подобраться к Месси. Это будет прекрасно и для него, и для нас», – приводит слова Гвардиолы ESPN.
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:
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