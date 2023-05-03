Экс-игрок «Анжи» Гасанов вспомнил, как Самуэль Это'О испугался стрельбы в Махачкале

Бывший защитник «Анжи» Шамиль Гасанов рассказал об эпизоде со стрельбой в Махачкале, которой испугался экс-нападающий клуба Самуэль Это’О.

«Кто из партнёров по «Анжи» мне запомнился больше всего? Местные ребята: Али Гаджибеков, Расим Тагирбеков, Камиль Агаларов. Они очень помогали мне и другим молодым игрокам, когда мы только начали подходить к основе. Илья Максимов был – очень хороший футболист. Из иностранцев – Янник Боли, Джонатан Менса, Иво Иличевич. В целом, подбор игроков тогда в «Анжи» был отличный, можно многих ещё назвать. Говорят, Лассана Диарра был нереально крут – самый топ из всех, кто был в «Анжи», даже круче Это’О. Но я его, к сожалению, не застал.

Это’О с охраной ходил, это многие знают. Я видел одного его телохранителя – может быть, их было и больше. Одну историю как раз про Это’О вспомнил, которую мне рассказали. Команда приехала в Махачкалу, передвигались на автобусе по городу и началась какая-то стрельба. Само собой, все немного испугались, но Это’О лёг на пол!

У кого в «Анжи» была самая крутая машина? Слышал, что Роберто Карлосу Bugatti как-то раз подарили. Но звёзд я практически не застал, поэтому никаких Ferrari и Lamborghini не видел. Ну, обычные машины – «Гелики», BMW. Этим никого на парковке в большом футбольном клубе не удивишь», – приводит слова Гасанова Metaratings.

Это’О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год. В составе махачкалинского клуба нападающий провёл 73 матча, в которых забил 36 голов и сделал 16 результативных передач.