Глеб считает, что футболисты РПЛ могут переходить в АПЛ

Бывший футболист «Арсенала» Александр Глеб ответил на вопрос о том, смогут ли игроки РПЛ перейти в чемпионат Англии.

«Могут, но всё это зависит от того, как будут тренеры доверять игрокам. Для каждого футболиста, доверие тренера очень важно. Уверенность в себе, когда выходишь на поле и имеешь право на ошибку, чувствуешь себя более расслабленным и раскрепощённым. Ты можешь раскрыть весь свой потенциал, поэтому, думаю, да, могут перейти», — приводит слова Глеба Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» рассматривает бразильского форварда «Зенита» Малкома как одну из трансферных целей на следующий сезон. В нынешнем сезоне Малком является лидером бомбардирской гонки с 22 голами в 25 турах РПЛ. Также на счету бразильца в чемпионате России 9 результативных передач.