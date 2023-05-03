Даниель Мишкич: «Урал» может выиграть Кубок России, это наша цель

Хорватский центральный полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич рассказал о том, что команда из Екатеринбурга имеет все шансы выиграть Кубок России.
«Конечно, «Урал» может выиграть Кубок России, я верю в это. Когда мы сыграли первый матч в групповом этапе, мы уже думали о победе в Кубке и сейчас об этом думаем. Это наша цель», — приводит слова Мишкича «РБ Спорт».
Сегодня, 3 мая, на «Екатеринбург-Арене» пройдёт ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России между «Уралом» и ЦСКА. Первый матч закончился со счётом 1:1. Победитель противостояния выйдет в финал Кубка России и встретится с представителем пары «Краснодар» — «Акрон», которые играют в финале Пути Регионов.
Даниэль провёл 80 матчей во всех турнирах за уральский клуб, где отметился пятью голами и пятью результативными передачами.
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