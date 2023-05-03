Андрей Канчельскис: Вадим Евсеев никогда не лукавит, говорит искренне

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о новом главном тренере воронежского «Факела» Вадиме Евсееве.

«Не показалось странным, что Пятибратова уволили после победы над «Динамо»? Думаю, они заранее договорились о таком исходе. Да, команда обыграла «Динамо» со счётом 2:0. И что, это теперь неправильное решение? А если бы уступили 0:5, оно было бы правильным?

Евсеев сохранит команду в РПЛ? Я не видел, как он организовывает тренировочный процесс. Надеюсь, получится оставить команду в высшей лиге. Время покажет, до конца чемпионата осталось совсем немного. Может произойти всё. Он понимает свою ответственность.

Он изъясняется так, как считает нужным. Это его виденье. Он же не ведёт себя пафосно, как тот же Гогниев, который при счёте 6:1 не в пользу его команды прыгал и занимался популизмом. Евсеев никогда не лукавит, говорит искренне», – приводит слова Канчельскиса «Евро-футбол.Ру».