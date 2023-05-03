Кузнецов: хочется, чтобы в игре с «Уралом» ЦСКА справился с задачей в основное время

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов рассказал о своих надеждах в преддверии ответного матча финала Пути РПЛ между армейцами и «Уралом.
«Шансы в матче «Урал» — ЦСКА 50 на 50. У «Урала» есть шансы на проход и у ЦСКА. В этом матче будут играть все лучшие футболисты, настрой будет соответствующий. Жду интересной игры. Всё равно, где состоится матч.
Хотелось бы, чтобы ЦСКА справился с задачей в основное время, но «Урал» неуступчивый соперник. Сейчас екатеринбуржцы находятся на спаде, а ЦСКА на подъеме, но это не имеет значения. Финал — это всегда оптимальный настрой, сильнейшие составы», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».
«Урал» и ЦСКА сыграют за право выйти в финал Кубка России сегодня, 3 мая в 17:00 по мск. Вторую путёвку в финал разыграют «Краснодар» и «Акрон».
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