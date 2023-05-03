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Александр Глеб: нельзя сказать, что «Арсенал» расслабился

Александр Глеб: нельзя сказать, что «Арсенал» расслабился
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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб высказался о чемпионской гонке в Английской Премьер-лиге.

«АПЛ очень непредсказуемая, можно потерять очки против кого угодно. Нельзя сказать, что «Арсенал» расслабился, в концовке чего-то им не хватило. «Манчестер Сити» набрал такую форму, что тяжело их остановить. Сейчас уже трудно будет, на тоненького всё, если будет немного фарта, то возможно. Всё решится в последних матчах, нужно ждать осечки «горожан» и набирать свои очки.

«Манчестер Сити» очень опытная и стабильная команда. В Англии такое случается, нужно быть ментально готовым и выжимать из каждой игры максимум и забирать свои три очка. Я не думаю, что «Арсенал» дал слабину, просто чемпионат очень сложный, каждый соперник против топ-клубов настраивается очень серьезно», – приводит слова Глеба Metaratings.

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