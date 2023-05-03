Мор: о том, что за «Спартак» играет Мелёшин, болельщики узнали только из-за Кубка России

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал о преимуществах нового формата Кубка России.

«Из-за нового формата тренеры теперь могут посмотреть на резерв команды? Сейчас такая возможность есть, да. Например, о том, что в «Спартаке» играет молодой парень Мелёшин, болельщики узнали только из-за Кубка. Если бы не такой формат, он на поле не вышел бы. Осенью в Кубке получают шансы те, кто мало играет в чемпионате, в том числе молодые футболисты. Если они себя проявляют, то могут стать игроками основного состава. Почти все команды РПЛ играют не лучшими составами на этой стадии турнира. Но даже в этой ситуации мы получили кучу эмоций, когда в Питере была драка между игроками «Зенита» и «Спартака». Хотя, казалось бы, с чего… Зато во всех матчах, которые игрались в плей-офф, начиная с февраля, эмоции били через край. Так что в этом формате много плюсов», — приводит слова Мора «РБ Спорт»