Андрей Канчельскис: Малком вполне может подойти «Арсеналу»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможно переходе бразильского полузащитника Малкома из «Зенита» в «Арсенал».

«Я думаю, переход Малкома возможен, и он вполне может подойти «Арсеналу». Главное, чтобы это был конкретный интерес, а не пустые разговоры. Команда очень молодая, он, наверняка, станет игроком стартового состава. «Арсенал» — это шаг вперёд. Думаю, он всё понимает, и эта мысль его мотивирует. Его уровень сопоставим с уровнем игроков «Арсенала», проблем у него быть не должно. К тому же, его опыт, безусловно, пригодится команде, он будет помогать молодёжи.

На легионеров в РПЛ сейчас смотрят по-другому, нежели на россиян. У них таких сложностей с переездом в Европу не будет. Чтобы вернуть интерес и хорошее отношение к российским футболистам, нужно время.

Для «Зенита» уход игрока не должен стать проблемой. У них хорошая академия, есть ресурсы, чтобы приобрести любого футболиста. Может быть, уже есть кто-то молодой на примете. Но нужно время и терпение, чтобы игрок давал такой же результат, как Малком. Но, опять же, для клуба это не самая большая проблема. Они что не станут чемпионами, если он уйдеё? Я так не думаю», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.