Лепёхин: Малком способен усилить «Арсенал», он индивидуально сильный игрок, таких мало

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на новость об интересе к Малкому со стороны лондонского «Арсенала». По мнению экс-спортсмена, бразилец способен усилить «канониров», поскольку он очень техничный игрок, а таких, по мнению Лепёхина, в современном футболе мало.

«Думаю, что Малком способен усилить «Арсенал». Объективно можно сказать, что Малком выше уровнем, чем РПЛ. Да, у Малкома бывают перепады в игре, это человек настроения, но при определённых обстоятельствах он смог бы себя проявить в таком клубе, как «Арсенал».

Малком — индивидуально сильный игрок, который может решать эпизоды в одиночку. А таких в мире не слишком много.

Подошла бы Малкому АПЛ? У Малкома есть набор качеств, которые дают ему возможность проявить себя в любом чемпионате. Да, про АПЛ говорят, что это особый чемпионат, но все футболисты созданы из плоти и крови. Ни в Германии, ни в России, ни в Англии нет инопланетян, везде играют обычные люди. Мне было бы интересно посмотреть, смог бы Малком так легко и комфортно играть в АПЛ, как он это сейчас делает в РПЛ», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».