Sport Bild: Хаби Алонсо — главный кандидат на смену Карло Анчелотти в «Реале»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо интересен руководству мадридского «Реала», если команду покинет Карло Анчелотти, который может возглавить сборную Бразилии, сообщает Sport Bild.

Руководство мадридского клуба впечатлено тем, насколько быстро специалист смог привить леверкузенской команде свой футбол. Также президенту «Реала» Флорентино Пересу нравится прогресс молодых футболистов под руководством Алонсо. Боссы «Мадрида» признают, что Алонсо выглядит уверенно даже под давлением и работает целенаправленно. Он никогда не пытался уходить от критики и уже обладает необходимым опытом для работы в большом клубе. Всё это делает его приоритетным кандидатом на пост тренера «Реала».

Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года, когда команда занимала 17-е место в Бундеслиги. Под руководством испанца команда вернулась в борьбу за место в еврокубках на следующий сезон, а также вышла в полуфинал Лиги Европы.

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