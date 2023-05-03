Дмитрий Комбаров объяснил неудачную игру «Спартака» этой весной

Бывший полузащитник «Спартака» и главный тренер петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров назвал причины неудачной игры московского клуба этой весной.
«Выпали из-за травм Промес и Джикия, плюс большая ротация состава. В команде играют много молодых футболистов, и это не всегда гарантирует стабильность. Молодые должны получать практику, совершить свои ошибки, которые свойственны игрокам их возраста, и набраться опыта, чтобы в будущем действовать надёжно и приносить пользу «Спартаку».
Нужно перетерпеть, дать возможность клубу развиваться. Я вижу концепцию «Спартака» по развитию молодых футболистов. На мой взгляд, клуб выбрал правильную стратегию и сейчас, в отсутствие еврокубков и турниров сборных, самое подходящее для этого время», — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».
Напомним, «Спартак» в турнирной таблице РПЛ после 25-го тура находится на третьей строчке, набрав 49 очков.
- 3 мая 2023
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