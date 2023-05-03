Каррагер — о «Челси»: этот клуб — беспорядок, как низко они пали за последние 12 месяцев

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер подвёл итоги матча 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» на своём поле переиграл «Челси» (3:1).

«Это было великолепное выступление от Арсенала» и абсолютно шокирующее от «Челси». Этот клуб — абсолютный беспорядок. К сожалению, для Лэмпарда, его штаба и болельщиков всё могло обернуться намного хуже.

Это была очень неловкая игра со стороны «Челси», которая подводит итоги всего их сезона. Удивительно видеть, как низко они пали за последние 12 месяцев.

Ситуация показывает нам, что тратить все деньги, которые у тебя есть, — ерунда. Вам нужно создать связь. Планы и идеи, которые были у Боули, не работают.

У них все ещё есть качественные игроки на поле. Проиграть шесть игр подряд — неприемлемо. Подумать только, какого успеха добился этот клуб — с тех пор, как «Арсенал» в последний раз выигрывал титул, «Челси» выиграл 19 трофеев.

Все в «Челси» привыкли к более высоким стандартам, но сейчас они слишком далеки от них», — приводит слова Каррагера Sky Sports.