Бускетс — о будущем: мне оно более или менее ясно, скоро я сообщу тренеру о своём решении

Полузащитник и капитан «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал победу в матче 33-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (1:0), а также высказался о своём будущем.

«В первом тайме у нас не всё было хорошо. Они заперлись в обороне, и это застало нас врасплох. И пусть в конце концов мы не были эффективны, гол всё же был забит.

Решение исходов матчей? Мы провели очень хороший сезон. Мы были сильной командой и много матчей сыграли на ноль. И хотя иногда нам было трудно довести какой-то матч до победы, мы были достойны этого.

Игра с де Йонгом? Я чувствую себя очень хорошо с ним. Когда играет Френки, мы очень хорошо дополняем друг друга.

Игра в защите? Когда у вас есть преимущество, лучше избегать рисков, и мы это очень хорошо умеем. Команда оказала мне большую поддержку. Наши игроки побеждали в единоборствах, также нельзя забывать об игре нашего голкипера.

Моё будущее? Мне это более или менее ясно. Сейчас у нас есть несколько выходных, и когда я вернусь, я приму решение. Когда я вернусь, я поговорю с тренером и сообщу ему о своём решении», — приводит слова Бускетса Marca.

Действующий контракт Бускетса с каталонским клубом истекает летом 2023 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.