Дэвид Мозес об игре с «Акроном»: думаю, мы выиграем
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Нападающий «Краснодара» Дэвид Мозес поделился ожиданиями от финала Пути регионов Кубка России с «Акроном». Он отметил, что не боится встречи с клубом из Тольятти.
«Я точно их не боюсь. Знаю, что у них хорошая команда и с ними трудно играть, но мы как команда точно готовы к игре с ними. Посмотрим, что будет после игры, но думаю, мы выиграем», — приводит слова Мозеса «Матч ТВ».
Нападающий принял участие в одиннадцати матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.
Напомним, сегодня состоится финал Пути регионов Кубка России, в котором сыграют «Краснодар» и «Акрон». Игра пройдёт в Краснодаре. Матч начнётся в 19:30 по московскому времени. Клуб из Тольятти на пути к финалу выбил «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».
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