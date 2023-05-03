Дэвид Мозес об игре с «Акроном»: думаю, мы выиграем

Нападающий «Краснодара» Дэвид Мозес поделился ожиданиями от финала Пути регионов Кубка России с «Акроном». Он отметил, что не боится встречи с клубом из Тольятти.

«Я точно их не боюсь. Знаю, что у них хорошая команда и с ними трудно играть, но мы как команда точно готовы к игре с ними. Посмотрим, что будет после игры, но думаю, мы выиграем», — приводит слова Мозеса «Матч ТВ».

Нападающий принял участие в одиннадцати матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Напомним, сегодня состоится финал Пути регионов Кубка России, в котором сыграют «Краснодар» и «Акрон». Игра пройдёт в Краснодаре. Матч начнётся в 19:30 по московскому времени. Клуб из Тольятти на пути к финалу выбил «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».