«Пришло время для перемен». Ультрас «ПСЖ» протестуют против руководства клуба
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Активные фанаты «Пари Сен-Жермен» недовольны руководством клуба. Ультрас собираются устроить акцию протеста перед штаб-квартирой парижан, информирует RMC Sport.
Согласно сведениям источника, на следующий день после поражения «ПСЖ» в матче с «Лорьяном» (1:3) болельщики отправились на тренировочную базу команды, чтобы высказать претензии руководству, тренерам и игрокам.
Сегодня, 3 мая, фанаты вновь организуют акцию протеста перед штаб-квартирой руководства клуба. В публикации фанатского движения «ПСЖ» написано следующее: «Пришло время для перемен — «Пари Сен-Жермен» должен вновь обрести свою душу, свой парижский дух и великолепие. Мероприятие будет мирным, всё должно проходить организованно и разумно».
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