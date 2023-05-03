Махачкалинское «Динамо» могут лишить 28 очков из-за нарушения лимита на молодых игроков в ФНЛ. Клуб выбирал не того футболиста в качестве «лимитчика», и это не замечали на протяжении всего сезона, сообщает Sports.ru.

В Первой лиге действует правило молодого игрока: согласно регламенту сезона-2022/2023 на поле в течение всего матча должен находиться «лимитчик» (футболист 2001 года рождения и младше в этом сезоне). Другой вариант: два «лимитчика» могут отыграть первый тайм, тогда во втором их наличие необязательно.

Но с прошлого года в лимит внесли изменения. Теперь «лимитчиками» считаются только футболисты, имеющие право играть за сборную России. Поэтому Эрбол Атабаев не может считаться «лимитчиком», несмотря на то, что заявлен он правильно – с российским гражданством. Полузащитник уже заигран за сборную Кыргызстана. У него шесть матчей за национальную команду, три из них товарищеские, но ещё три – в квалификации Кубка Азии.

Если нарушение регламента будет доказано, «Динамо» получит техническое поражение не только с «Уфой», но и во всех матчах, где Атабаев был единственным «лимитчиком» (согласно статье 99 Дисциплинарного регламента РФС).

После 29-го тура «Динамо» находится на шестой строчке турнирной таблицы Первой лиги, набрав 41 очко. При снятии очков клуб, боровшийся за выход в РПЛ, опустится на последнее место в таблице и будет иметь только 13 очков.