Тикнизян: в Армении за сборную болеет вся страна, потому что там нет Fan ID
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян поделился впечатлениями от дебютного матча в составе сборной Армении.
«Атмосфера во время первого матча за Армению была замечательной. Большой контраст в плане присутствия болельщиков в Армении и в России. Там болеет вся страна, потому что там нет того же Fan ID. Сами знаете, что такое игра между Арменией и Турцией. К сожалению, мы проиграли тот матч, но верю, что наши лучшие результаты впереди», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
23-летний футболист получил гражданство Армении в начале 2023 года и дебютировал за сборную в матче отборочного турнира Евро-2024 с командой Турции (1:2), который прошёл 25 марта.
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