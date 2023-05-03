Тикнизян: в Армении за сборную болеет вся страна, потому что там нет Fan ID

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян поделился впечатлениями от дебютного матча в составе сборной Армении.

«Атмосфера во время первого матча за Армению была замечательной. Большой контраст в плане присутствия болельщиков в Армении и в России. Там болеет вся страна, потому что там нет того же Fan ID. Сами знаете, что такое игра между Арменией и Турцией. К сожалению, мы проиграли тот матч, но верю, что наши лучшие результаты впереди», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

23-летний футболист получил гражданство Армении в начале 2023 года и дебютировал за сборную в матче отборочного турнира Евро-2024 с командой Турции (1:2), который прошёл 25 марта.