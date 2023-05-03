Кузнецов: беспроигрышная серия добавляет уверенности ЦСКА в Кубке, а «Урал» сейчас в яме

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от ответного матча финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором армейцы на выезде сыграют с «Уралом».
«Если отталкиваться от результатов, то можно заметить, что «Урал» попал в небольшую яму. А ЦСКА, наоборот, идёт прилично. Думаю, что екатеринбуржцы хорошо подготовятся к ответной игре в Кубке России. Какой раз они играют между собой? Команды уже изучили друг друга. Но должен сказаться тот фактор, что матч будет проходить в Екатеринбурге. ЦСКА будет сложно в гостях.
У армейцев сейчас длительная беспроигрышная серия — это добавляет уверенности, отсутствует давление. В такие моменты всегда ждёшь игры, чтобы поскорее снова выиграть. У ЦСКА будет психологическое преимущество перед «Уралом».
У команды Гончаренко сейчас спад, но не бывает, что команда постоянно прёт вперёд. Сказываются и травмы, и ротация состава, и усталость. Соперники пристальнее начинают готовиться. Сильно влияет и травма Газинского, который стал лидером команды», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Матч «Урал» — ЦСКА пройдёт сегодня, 3 мая, в Екатеринбурге. Начало — 17:00 мск. Первая встреча финала прошла в Москве и завершилась ничьей со счётом 1:1.
- 3 мая 2023
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