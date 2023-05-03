Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сампдория — Торино. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чанов назвал футболиста ЦСКА, который может претендовать на звание лучшего игрока РПЛ

Чанов назвал футболиста ЦСКА, который может претендовать на звание лучшего игрока РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, кто из армейской команды может претендовать на звание лучшего игрока сезона в Российской Премьер-Лиге.

«На звание лучшего игрока чемпионата России в составе ЦСКА может претендовать Обляков, особенно по последним матчам. Иван ярок только с недавнего времени? Часто концовка чемпионата больше запоминается, поэтому это на его стороне.

Сможет ли он конкурировать с Малкомом и Промесом? У них всё-таки разные амплуа. Я вижу Облякова как прекрасного разыгрывающего, но он ещё и забивает. Это весомый вклад в команду», — приводит слова Вячеслава Чанова Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне Иван Обляков провёл за ПФК ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

Материалы по теме
У ЦСКА — неожиданный новый лидер. Обляков проводит лучший отрезок в карьере
У ЦСКА — неожиданный новый лидер. Обляков проводит лучший отрезок в карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023