Чанов назвал футболиста ЦСКА, который может претендовать на звание лучшего игрока РПЛ
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, кто из армейской команды может претендовать на звание лучшего игрока сезона в Российской Премьер-Лиге.
«На звание лучшего игрока чемпионата России в составе ЦСКА может претендовать Обляков, особенно по последним матчам. Иван ярок только с недавнего времени? Часто концовка чемпионата больше запоминается, поэтому это на его стороне.
Сможет ли он конкурировать с Малкомом и Промесом? У них всё-таки разные амплуа. Я вижу Облякова как прекрасного разыгрывающего, но он ещё и забивает. Это весомый вклад в команду», — приводит слова Вячеслава Чанова Legalbet.
Напомним, в нынешнем сезоне Иван Обляков провёл за ПФК ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.
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