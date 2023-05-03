Чанов назвал футболиста ЦСКА, который может претендовать на звание лучшего игрока РПЛ

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, кто из армейской команды может претендовать на звание лучшего игрока сезона в Российской Премьер-Лиге.

«На звание лучшего игрока чемпионата России в составе ЦСКА может претендовать Обляков, особенно по последним матчам. Иван ярок только с недавнего времени? Часто концовка чемпионата больше запоминается, поэтому это на его стороне.

Сможет ли он конкурировать с Малкомом и Промесом? У них всё-таки разные амплуа. Я вижу Облякова как прекрасного разыгрывающего, но он ещё и забивает. Это весомый вклад в команду», — приводит слова Вячеслава Чанова Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне Иван Обляков провёл за ПФК ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.