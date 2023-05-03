«Урал» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:00

Сегодня, 3 мая, пройдёт ответный матч финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором встретятся «Урал» и ЦСКА. Команды сыграют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Ивановым (Кострома). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Первая финальная встреча проходила в Москве и завершилась ничьей со счётом 1:1. В составе армейцев с пенальти отличился Хесус Медина, а гол екатеринбургской команды забил Эрик Бикфалви.

В полуфинале Кубка России ЦСКА по сумме двух матчей оказался сильнее самарских «Крыльев Советов» со счётом 3:2. «Урал» в предыдущем раунде в двухматчевом противостоянии переиграл московский «Спартак» с общим счётом 3:2.