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«Урал» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:00

«Урал» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:00
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Сегодня, 3 мая, пройдёт ответный матч финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором встретятся «Урал» и ЦСКА. Команды сыграют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Ивановым (Кострома). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Кубок России. Финал (Путь РПЛ)
03 мая 2023, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первая финальная встреча проходила в Москве и завершилась ничьей со счётом 1:1. В составе армейцев с пенальти отличился Хесус Медина, а гол екатеринбургской команды забил Эрик Бикфалви.

В полуфинале Кубка России ЦСКА по сумме двух матчей оказался сильнее самарских «Крыльев Советов» со счётом 3:2. «Урал» в предыдущем раунде в двухматчевом противостоянии переиграл московский «Спартак» с общим счётом 3:2.

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