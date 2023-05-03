Болельщик «Арсенала» арестован после инцидента с Мудриком

Фанат «Арсенала» был арестован за то, что посветил лазером в лицо полузащитнику «Челси» Михаилу Мудрику во время лондонского дерби (3:1 в пользу «канониров») на стадионе «Эмирейтс», сообщает Goal со ссылкой на пресс-службу «Арсенала».

Мудрик вышел на поле на 71-й минуте, заменив Рахима Стерлинга. Во время игры полузащитника освистывали болельщики, а также светили в лицо лазерной указкой.

«Арсенал» опубликовал заявление после инцидента, подтверждающее, что болельщик был арестован после игры: «Арест был произведен после использования лазера во время вчерашнего матча. Такое поведение опасно и совершенно неприемлемо. Мы будем полностью поддерживать полицию в расследованиях и примем соответствующие меры».

Напомним, «Арсенал» после 34-го тура АПЛ находится на верхней строчке в турнирной таблице, имея в активе 78 очков. Ближайший преследователь в лице «Манчестер Сити» отстаёт на 2 очка, но имеет две игры в запасе.