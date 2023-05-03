Защитник «Химок» Скворцов верит в сохранение прописки в РПЛ

23-летний защитник сборной Казахстана и «Химок» Лев Скворцов верит, что подмосковный клуб сможет сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По мнению Скворцова, остаться в элитном дивизионе будет тяжело, но это возможно.
«Я думаю, всё будет хорошо насчёт того, что останемся. Дай бог, нужно выиграть оставшиеся матчи. Будет тяжело, но приложим все усилия», — заявил Скворцов Legalbet.kz.
До конца нынешнего розыгрыша РПЛ остаётся пять туров. «Химки» набрали 17 очков и занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-чёрные отстают от «Факела», который идёт на 14-м месте, на четыре очка. Напомним, 15-е и 16-е места напрямую вылетают в Первую лигу, а команды, занявшие 13-е и 14-е места, сыграют в стыковых матчах.
- 3 мая 2023
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