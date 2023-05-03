В Саудовской Аравии готовят для Месси самый крупный контракт в истории футбола — L'Equipe

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может покинуть французский клуб в летнее трансферное окно. Аргентинец и раньше задумывался об уходе из «ПСЖ», а после отстранения за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию решение об уходе кажется наиболее вероятным, информирует L'Equipe.

Согласно сведениям источника, «ПСЖ» не будет продлевать контракт с Месси, да и сам футболист хочет сменить обстановку. Серьёзный интерес к нему исходит из Саудовской Аравии. Правительство государства готово предложить Лионелю самый крупный контракт в истории футбола. Аргентинец может присоединиться к команде «Аль-Хиляль» — главному сопернику «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду.

Отмечается, что Месси и его окружение всерьёз рассматривали вариант с Саудовской Аравией ещё до конфликта с «ПСЖ». У Лео также есть варианты с «Интер Майами» и возможным возвращением в «Барселону».

«ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета. Видео: