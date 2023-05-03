Рио Фердинанд включён в Зал славы АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд включён в Зал славы английской Премьер-лиги по результатам голосования фанатов и экспертов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Какой чемпионский титул для меня самый важный? Последний с сэром Алексом, потому что это оказался и его последний трофей, и это был такой важный момент. Этот титул значил больше всего, потому что многие сомневались, что я буду играть в том сезоне. Ходили разговоры о том, что я, возможно, перейду в «Тоттенхэм», и в то время у меня уже было много травм.
Но в том сезоне я провёл много матчей, попал в команду Премьер-лиги, и мы выиграли чемпионат. Все говорят: «Это была худшая команда сэра Алекса Фергюсона, которая выиграла лигу».
Однако плохие команды не выигрывают чемпионаты. Эта команда знала, как работать и бороться, и могла добивать соперников.
Как защитник я не привык праздновать личные достижения. Мы оставляем это полузащитникам и нападающим! Когда начинал карьеру, мне и не снилось, как хорошо всё может сложиться», — приводит слова Фердинанда официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Фердинанд выиграл шесть титулов Премьер-лиги в составе «Манчестер Юнайтед».
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