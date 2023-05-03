Малафеев: иду на тренерские курсы, мне 44 года и я открыт к новым шагам

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о своей жизни после окончания профессиональной карьеры.
«Связан ли со спортом? Занимаюсь хоккеем, тренируюсь. Уже сыграл в двух турнирах и даже забросил дебютную шайбу. Мне нравится.
Футбол? Ничего конкретного меня с футболом сейчас не связывает. Но приподниму завесу — иду на тренерские курсы для футболистов, которые достигли определённых результатов в сборной России и в нашем чемпионате. Курсы рассчитаны на полтора года, по итогам которых получаешь категорию А.
Почему решил пойти учиться на тренера только сейчас? У меня в принципе есть страсть к обучению, тяга к знаниям и к тому, что интересно. Это предложение показалось мне интересным. Плюс возможность встретиться с ребятами, с которыми играли друг против друга или вместе в сборной. И, наконец, кто знает, — возможно, большой опыт футболиста и менеджера вместе с тренерской категорией задаст новый вектор в моей жизни, связанный именно с футболом.
Стану ли тренером? Конкретики пока нет, но интуитивно чувствую, что это правильное решение. Мне 44 года и я открыт к новым шагам. Всё, что уже накопил в плане знаний, применимо к спорту на сто процентов», – приводит слова Малафеева «Матч ТВ»
- 3 мая 2023
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