Деменко: сказка «Акрона» закончится в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от финального матча Пути регионов в Фонбет Кубке России, в котором «быки» встретятся с тольяттинским «Акроном». По его мнению, «Краснодар» окажется сильнее соперника в этой встрече.
«Вряд ли у «Краснодара» получится обыграть «Акрон» на классе. «Краснодар» однозначно очень серьезно подготовится к игре. Все видели, как «Акрон» играл с «Динамо» и «Спартаком». В завтрашнем матче нет фаворита, хоть и «Краснодар» выше классом. Никто не ожидал от «Акрона» стабильной игры, поэтому эта команда может преподнести сюрприз.
Повлияет ли фактор поля на ход матча? Конечно, одно дело играть на искусственном поле, а другое дело на натуральном. Понятно, что «Акрон» будет мотивирован, Калешин — тренер из Краснодара. Мотивация будет запредельная, но сказка «Акрона» закончится завтра», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».
- 3 мая 2023
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