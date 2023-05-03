Петр Чех и Рио Фердинанд вошли в Зал славы АПЛ
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Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех, а также бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд вошли в Зал славы английской Премьер-лиги по итогам онлайн-голосования болельщиков и выбора экспертов Премьер-лиги, сообщает сайт АПЛ.
Попадание в Зал славы – высшая индивидуальная награда, присуждаемая Лигой. Зал славы признаёт и чествует людей, добившихся исключительных успехов и внёсших значительный вклад в развитие английской Премьер-лиги с момента её основания в 1992 году.
Напомним, Петр Чех является рекордсменом по количеству сухих матчей в АПЛ. Он сыграл 443 матча за «Челси» и «Арсенал», 202 из которых на ноль. Рио Фердинанд провёл в АПЛ 504 матча, в которых забил 11 голов и отдал восемь голевых передач.
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