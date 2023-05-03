Чанов: матч с «Уралом» будет очень сложным для ЦСКА — на кону стоит большой трофей

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о предстоящей встрече армейцев с «Уралом» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый матч команд завершился со счётом 1:1. Ответная игра состоится сегодня, 3 марта.

«Ответная игра между ЦСКА и «Уралом» будет сложной, как и говорил перед первой встречей. На кону стоит большой трофей. Победа для «Урала» — необходимость.

Когда команда долго не проигрывает, у футболистов бывает излишнее напряжение — хочется продлить эту серию. Всё зависит от Федотова: как он подведёт футболистов к игре, как они расслабятся. От этой встречи очень многое зависит, но она непредсказуема. «Урал» будет выкладываться по полной, потому что для них эта игра очень важна», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.