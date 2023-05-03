Чанов: матч с «Уралом» будет очень сложным для ЦСКА — на кону стоит большой трофей

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о предстоящей встрече армейцев с «Уралом» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый матч команд завершился со счётом 1:1. Ответная игра состоится сегодня, 3 марта.
«Ответная игра между ЦСКА и «Уралом» будет сложной, как и говорил перед первой встречей. На кону стоит большой трофей. Победа для «Урала» — необходимость.
Когда команда долго не проигрывает, у футболистов бывает излишнее напряжение — хочется продлить эту серию. Всё зависит от Федотова: как он подведёт футболистов к игре, как они расслабятся. От этой встречи очень многое зависит, но она непредсказуема. «Урал» будет выкладываться по полной, потому что для них эта игра очень важна», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 3 мая 2023
-
16:52
-
16:47
-
16:40
-
16:40
-
16:32
-
16:31
-
16:17
-
16:09
-
16:02
-
15:47
-
15:35
-
15:22
-
15:20
-
15:01
-
14:52
-
14:49
-
14:47
-
14:40
-
14:28
-
14:27
-
14:04
-
14:00
-
13:46
-
13:35
-
13:25
-
13:20
-
13:16
-
12:51
-
12:47
-
12:31
-
12:30
-
12:24
-
12:13
-
12:12
-
12:03