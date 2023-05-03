Малафеев: раньше чемпионат России был конкурентным, были результаты в еврокубках

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.
«Сейчас мы не понимаем уровня нашей лиги. Товарищеские матчи сборной — не показатель. В своё время ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА. И не только потому, что всё так сложилось — лидеры были в хорошей форме, команды были сбалансированы. Чемпионат был достаточно крепкий: борьба, непредсказуемые результаты. В 2007 году «Зенит» стал чемпионом лишь благодаря победе в последнем туре. А в 2008-м мы получили результат как в еврокубках, так и на Евро. Это не только успех «Зенита», но и России, и чемпионата страны», – приводит слова Малафеева «Матч ТВ».
После 25 туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» возглавляет таблицу, набрав 61 очко, и опережает ближайшего преследователя на 11 очков.
- 3 мая 2023
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