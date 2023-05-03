Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сампдория — Торино. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уральские шмели» — в финале детского фестиваля «Чемпионата»!

«Уральские шмели» — в финале детского фестиваля «Чемпионата»!
Аудио-версия:
Комментарии

С 26 по 28 апреля в Екатеринбурге на базе спортивного комплекса «Урал» прошёл первый этап отборочного турнира пятого детского футбольного фестиваля «Чемпионата» среди футболистов 2012 года рождения.

В соревнованиях приняли участие восемь команд из Екатеринбурга, Первоуральска и Березовского. Золотые медали завоевали юные воспитанники спортивной школы «Урал», которые в решающем матче отборочного этапа обыграли земляков из команды «ВИЗ» со счётом 3:1. Уральцы вышли в финал фестиваля, который будет проходить в подмосковном Одинцово на спортивной базе парк-отеля «Покровское» с 20 по 24 сентября 2023 года.

Лучшим игроком турнира был признан уралец Игорь Макаров, лучшим вратарём — Тимофей Посаженников из команды «ВИЗ», лучшим бомбардиром — Михаил Злокасов, лучшей командой — FDV-Лидер (Березовский), а наставник чемпионов Рустам Нисфутдинов стал лучшим тренером.

В мае 2023 года в Екатеринбурге пройдут ещё три отборочных этапа. С 17 по 19 мая будет этап среди игроков 2014 года рождения, с 24 по 26 мая — 2015 г.р., а с 30 мая по 1 июня — 2013 г.р.

Для регистрации команды необходимо связаться с председателем организационного комитета Вячеславом Анатольевичем Ярмиевым: +7 (902) 151-55-98. Турниры пройдут при поддержке Федерации Футбола Города Екатеринбурга и спортивного объединения Екабайт.

Следите за новостями турнира по тегу фестиваля на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023