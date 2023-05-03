«Уральские шмели» — в финале детского фестиваля «Чемпионата»!

С 26 по 28 апреля в Екатеринбурге на базе спортивного комплекса «Урал» прошёл первый этап отборочного турнира пятого детского футбольного фестиваля «Чемпионата» среди футболистов 2012 года рождения.

В соревнованиях приняли участие восемь команд из Екатеринбурга, Первоуральска и Березовского. Золотые медали завоевали юные воспитанники спортивной школы «Урал», которые в решающем матче отборочного этапа обыграли земляков из команды «ВИЗ» со счётом 3:1. Уральцы вышли в финал фестиваля, который будет проходить в подмосковном Одинцово на спортивной базе парк-отеля «Покровское» с 20 по 24 сентября 2023 года.

Лучшим игроком турнира был признан уралец Игорь Макаров, лучшим вратарём — Тимофей Посаженников из команды «ВИЗ», лучшим бомбардиром — Михаил Злокасов, лучшей командой — FDV-Лидер (Березовский), а наставник чемпионов Рустам Нисфутдинов стал лучшим тренером.

В мае 2023 года в Екатеринбурге пройдут ещё три отборочных этапа. С 17 по 19 мая будет этап среди игроков 2014 года рождения, с 24 по 26 мая — 2015 г.р., а с 30 мая по 1 июня — 2013 г.р.

Для регистрации команды необходимо связаться с председателем организационного комитета Вячеславом Анатольевичем Ярмиевым: +7 (902) 151-55-98. Турниры пройдут при поддержке Федерации Футбола Города Екатеринбурга и спортивного объединения Екабайт.

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