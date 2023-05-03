«Урал» — ЦСКА: Заболотный сыграет в атаке у армейцев

Сегодня, 3 мая, пройдёт ответная игра финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в которой встретятся «Урал» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Главным арбитром встречи назначен Михаил Иванов (Кострома). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы:
«Урал»: Помазун, Бегич, Эмерсон, Кулаков, Бевеев, Сиссе, Мишкич, Юшин, Ранджелович, Бикфалви, Влут.
ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Роша, Дивеев, Мойзес, Обляков, Зделар, Кучаев, Мендес, Медина, Заболотный.
Первый матч финала Пути РПЛ Кубка России между этими командами проходил в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и закончился со счётом 1:1.
Напомним, «Урал» в полуфинале выбил «Спартак», а ЦСКА оказался сильнее «Крыльев Советов».
- 3 мая 2023
-
16:52
-
16:47
-
16:40
-
16:40
-
16:32
-
16:31
-
16:17
-
16:09
-
16:02
-
15:47
-
15:35
-
15:22
-
15:20
-
15:01
-
14:52
-
14:49
-
14:47
-
14:40
-
14:28
-
14:27
-
14:04
-
14:00
-
13:46
-
13:35
-
13:25
-
13:20
-
13:16
-
12:51
-
12:47
-
12:31
-
12:30
-
12:24
-
12:13
-
12:12
-
12:03