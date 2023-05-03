Marca: Беллингем одной ногой в «Реале»

«Реал» Мадрид близок к подписанию контракта с Джудом Беллингемом на следующий сезон, сообщает Marca.

«Реалу» пришлось бороться с большими суммами от «Сити» и «Ливерпуля», которые предлагали игроку гораздо больше, чем клуб из Испании. Завершилась эта трансферная сага принципиальным соглашением англичанина со «сливочными». По информации источника, 30 июня Беллингем перейдёт в мадридский «Реал» и подпишет контракт до 2029 года.

«Боруссия» уже свыклась с мыслью, что её звезда этим летом покинет команду, и ведёт переговоры с «Реалом» о сумме трансфера. Осталось только дождаться окончания чемпионата Германии, в котором «шмели» борются за чемпионство с мюнхенской «Баварией».

Напомним, мадридский «Реал» после 33-го тура занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 68 очков.