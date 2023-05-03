Малафеев: сколько бы ни было в «Зените» иностранцев — все успехи связаны с россиянами

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что сейчас петербургский клуб должен делать ставку на развитие своих игроков.
«Нужно ли «Зениту» по-прежнему иметь состав уровня Лиги чемпионов? Сейчас нужно иметь состав на чемпионат и Кубок. Плюс в такой ситуации я бы делал упор на развитие своих игроков. Не в плане того, что лишь бы их заиграть, а с чётким пониманием. Ведь сколько бы ни было в «Зените» иностранных футболистов — при всём к ним уважении — все успехи сине-бело-голубых связаны с россиянами.
Дело в том, что в конкуренции рождается стержень, основанный на русском характере. А это то, чего никогда не будет ни у европейцев, ни у латиноамериканцев, ни у кого другого. Да, человек и игрок может быть не самым классным, но характер у него такой, что ни с чем не сравнишь. Это намного сильнее, чем технологии.
Если мы говорим о реальных успехах, они должны основываться на российском стержне. Это то, что будет двигать качество. Я встречал очень талантливых ребят, но результатов почему-то добивались менее мастеровитые. И в итоге играли те, у кого характер покрепче, а не более, казалось бы, качественные футболисты, у которых чуть травма — и сразу пауза. Или, утрированно, надавил на него оппонент — перестал играть.
При этом есть россиянин, которого бьют, а он встаёт со словами: я тебе сейчас голову откушу. Многие же иностранцы у нас, к сожалению, связаны с имитацией. «Ай, ой, ох» — вот это вот всё. Наши, к сожалению, тоже так ради результата делают, но в меньшей степени. А в основном бьются до конца, нога в ногу. Русский футбол всегда был более жёстким. Красную карточку показывали, если уже голову отрывали. А потом настало время европейского футбола, когда стали беречь игроков высокого уровня. Жёлтые пошли за жёсткую игру, красные — за грубую, и всё остальное. Это не хорошо и не плохо, просто реалии, в которых существует игра.
В плане развития я делал бы упор на молодых 19-20-летних россиян, давал бы им больше игрового времени, как это многие клубы уже делают», – приводит слова Малафеева «Матч ТВ».
- 3 мая 2023
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