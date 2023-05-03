Колосков: «Акрон» умеет играть на равных с большими командами, но «Краснодар» — фаворит

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча первого этапа финала Пути регионов в Фонбет Кубке России, в котором «быки» встретятся с тольяттинским «Акроном». По его мнению, «Краснодар» окажется сильнее соперника в этой встрече.

«Конечно, «Краснодар» фаворит этой встречи, они должны играть с позиции силы. Есть огромная разница между клубами, сравните бюджеты, составы. Но тем не менее это не мешает «Акрону» показывать неплохой футбол. Думаю, они побеждают за счёт организации игры, эмоций, но мастерство-то должно быть за командой РПЛ. На бумаге «Краснодар» — фаворит, но в футболе может быть всё что угодно. «Акрон» уже показал, что умеет играть на равных с большими клубами», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».