«Команда боевая». Вадим Евсеев — о первых впечатлениях на посту главного тренера «Факела»

Новый главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев поделился первыми впечатлениями от назначения на пост наставника воронежцев. Специалист отметил, что у него только положительные эмоции, а команда боевая.
«Первые эмоции только положительные. Видно, что команда боевая, что футболисты осознают, какая на них ответственность. Условия для работы тоже хорошие. Есть и искусственное поле, и натуральное – хорошего качества, кстати. Медицинский кабинет оснащён всем необходимым, раздевалки комфортные. Всё необходимое есть, словом.
Насколько я хорошо знаком с возможностями футболистов? С некоторыми из парней уже работал – с Кириллом Сусловым, например, с Ираклием Квеквескири. С Серёжей Брызгаловым успел поиграть, когда он только начинал выступать за «Сатурн». С большинством уже пересекался, ребята были соперниками моих клубов, я видел их в деле. Но, конечно, я ещё продолжаю изучать футболистов», — приводит слова Евсеева пресс-служба «Факела».
- 3 мая 2023
-
18:23
-
18:22
-
18:21
-
18:14
-
18:11
-
17:59
-
17:53
-
17:47
-
17:39
-
17:38
-
17:31
-
17:30
-
17:25
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:59
-
16:52
-
16:47
-
16:40
-
16:40
-
16:32
-
16:31
-
16:17
-
16:09
-
16:02
-
15:47
-
15:35
-
15:22
-
15:20
-
15:01
-
14:52
-
14:49
-
14:47
-
14:40