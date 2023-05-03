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«Команда боевая». Вадим Евсеев — о первых впечатлениях на посту главного тренера «Факела»

«Команда боевая». Вадим Евсеев — о первых впечатлениях на посту главного тренера «Факела»
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Новый главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев поделился первыми впечатлениями от назначения на пост наставника воронежцев. Специалист отметил, что у него только положительные эмоции, а команда боевая.

«Первые эмоции только положительные. Видно, что команда боевая, что футболисты осознают, какая на них ответственность. Условия для работы тоже хорошие. Есть и искусственное поле, и натуральное – хорошего качества, кстати. Медицинский кабинет оснащён всем необходимым, раздевалки комфортные. Всё необходимое есть, словом.

Насколько я хорошо знаком с возможностями футболистов? С некоторыми из парней уже работал – с Кириллом Сусловым, например, с Ираклием Квеквескири. С Серёжей Брызгаловым успел поиграть, когда он только начинал выступать за «Сатурн». С большинством уже пересекался, ребята были соперниками моих клубов, я видел их в деле. Но, конечно, я ещё продолжаю изучать футболистов», — приводит слова Евсеева пресс-служба «Факела».

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