«Краснодар» — «Акрон»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:30

Сегодня, 3 мая, пройдёт матч финала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встретятся «Краснодар» и «Акрон». Команды сыграют на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В полуфинале Кубка России (Путь регионов) «Акрон» дома оказался сильнее московского «Спартака» со счётом 2:1. «Краснодар» в предыдущем раунде в упорной игре одолел «Крылья Советов» (2:2, по пенальти 3:0).

Ранее команды между собой не встречались.