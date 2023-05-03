Sky Sports: Милнер перейдёт в «Брайтон» на правах свободного агента

Переход полузащитника «Ливерпуля» Джеймса Милнера в «Брайтон» на правах свободного агента практически завершён, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 37-летний хавбек присоединится к команде Де Дзерби в начале июля.

В текущем сезоне на счету хавбека 37 матчей в составе мерсисайдцев во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Милнер выступает за красных на протяжении восьми лет.

Контракт игрока с ливерпульским клубом истекает этим летом. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 2 млн.

Ранее сообщалось, что, кроме «Брайтона», на полузащитника также претендовал «Бёрнли», который тренирует бывший одноклубник Милнера по «Манчестер Сити» Венсан Компани. Сообщается, что англичанин сделал выбор в пользу «Брайтона» во многом из-за отличной работы и тактических инноваций Де Дзерби, который тренирует команду с сентября 2022 года.