Sky Sports: Милнер перейдёт в «Брайтон» на правах свободного агента

Переход полузащитника «Ливерпуля» Джеймса Милнера в «Брайтон» на правах свободного агента практически завершён, сообщает Sky Sports.
По информации источника, 37-летний хавбек присоединится к команде Де Дзерби в начале июля.
В текущем сезоне на счету хавбека 37 матчей в составе мерсисайдцев во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Милнер выступает за красных на протяжении восьми лет.
Контракт игрока с ливерпульским клубом истекает этим летом. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 2 млн.
Ранее сообщалось, что, кроме «Брайтона», на полузащитника также претендовал «Бёрнли», который тренирует бывший одноклубник Милнера по «Манчестер Сити» Венсан Компани. Сообщается, что англичанин сделал выбор в пользу «Брайтона» во многом из-за отличной работы и тактических инноваций Де Дзерби, который тренирует команду с сентября 2022 года.
- 3 мая 2023
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