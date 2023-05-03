«Урал» — ЦСКА: Медина открыл счёт в матче

В эти минуты проходит ответная встреча в рамках финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с участием «Урала» и ЦСКА. Матч проходит на стадионе «Екатеринбург Арена», главный арбитр встречи — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Игра стартовала в 17:00 мск.
В добавленное к первому тайму время ЦСКА удалось выйти вперёд — отличился парагвайский полузащитник Хесус Медина, исполнивший удар в дальний верхний угол ворот соперника. Таким образом, на перерыв команды уходят с минимальным преимуществом армейцев.
В начале первого тайма гол ЦСКА был отменён — коснувшийся мяча перед линией ворот защитник армейцев Мойзес находился в положении «вне игры».
Напомним, первый матч завершился вничью — 1:1. В той встрече за армейцев с пенальти отличился парагваец Хесус Медина, а за «шмелей» — румын Эрик Бикфалви.
В финале Пути регионов встретятся «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Встреча также состоится сегодня, 3 мая, на поле «быков».
- 3 мая 2023
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