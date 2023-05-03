Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сампдория — Торино. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» — ЦСКА: Медина открыл счёт в матче

«Урал» — ЦСКА: Медина открыл счёт в матче
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит ответная встреча в рамках финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с участием «Урала» и ЦСКА. Матч проходит на стадионе «Екатеринбург Арена», главный арбитр встречи — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Игра стартовала в 17:00 мск.

В добавленное к первому тайму время ЦСКА удалось выйти вперёд — отличился парагвайский полузащитник Хесус Медина, исполнивший удар в дальний верхний угол ворот соперника. Таким образом, на перерыв команды уходят с минимальным преимуществом армейцев.

В начале первого тайма гол ЦСКА был отменён — коснувшийся мяча перед линией ворот защитник армейцев Мойзес находился в положении «вне игры».

Фонбет Кубок России. Финал (Путь РПЛ)
03 мая 2023, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
2-й тайм
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Медина – 45+3'   1:1 Влут – 51'   1:2 Чалов – 57'

Напомним, первый матч завершился вничью — 1:1. В той встрече за армейцев с пенальти отличился парагваец Хесус Медина, а за «шмелей» — румын Эрик Бикфалви.

В финале Пути регионов встретятся «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Встреча также состоится сегодня, 3 мая, на поле «быков».

Материалы по теме
ЦСКА пропустил со спорного пенальти, но снова вышел вперёд! Кубок России — онлайн
Live
ЦСКА пропустил со спорного пенальти, но снова вышел вперёд! Кубок России — онлайн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023