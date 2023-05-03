Павлюченко рассказал, как президент «Урала» спас его от бандитов в Екатеринбурге

Бывший нападающий екатеринбургского «Урала» Роман Павлюченко рассказал, как президент клуба Григорий Иванов спас его от бандитов в Екатеринбурге.

«В Екатеринбурге у меня была такая история. С одним чуваком не поделили дорогу, а он вышел такой блатной весь, крутой. Потом оказалось, что он какой-то местный бандит, авторитет, его все знают. Под мой подъезд потом приходила толпа, ждали меня. И когда Иванов узнал, что на меня охоту ведут местные бандюги, он их все нашёл, встретился с ними и сказал: «Если пальцем Ромку троните, я вас уничтожу!» — сказал Павлюченко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Павлюченко играл за «Урал» в сезоне 2016/2017. Иванов всё ещё является президентом екатеринбургского клуба.