Романо: Месси покинет «ПСЖ» по окончании сезона

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси покинет клуб по окончании сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, отец футболиста Хорхе Месси сообщил руководству клуба о подобном решении своего сына ещё месяц назад. Этот момент стал переломный во взаимоотношениях аргентинца с боссами команды.
Месси принял решение покинуть «ПСЖ» в частности из-за вылета из Лиги чемпионов на первой же стадии плэй-офф (в 1/8 финала от мюнхенской «Баварии» с общим счётом 0:3).
Ранее Lequipe сообщал, что руководители парижской команды оштрафовали Месси, а также отстранили футболиста от игр и тренировок на две недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.
Срок действия контракта аргентинского футболиста с «ПСЖ» истекает в конце июня этого года.
В текущем сезоне на счету Месси 37 матчей за парижан во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и 19 результативными передачами. В составе «ПСЖ» 35-летний футболист выигрывал чемпионат и Суперкубок Франции.
- 3 мая 2023
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