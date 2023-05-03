«Факел» потребовал у главы судейского комитета объяснить замену арбитра перед «Ростовом»

Воронежский «Факел» обратился к главе судейского комитета РФС Павлу Каманцеву с требованием немедленно объяснить решение заменить главного судью предстоящего матча 26-го тура РПЛ с «Ростовом» с Виталия Мешкова на Евгения Кукуляка.

«Уважаемый Павел Юрьевич! Просим Вас незамедлительно прокомментировать решение о замене главного арбитра на матче 26-го тура МИР РПЛ «Ростов» — «Факел». На официальных ресурсах РФС появилась информация о замене в связи с рецидивом травмы судьи Виталия Мешкова. Просим рассказать широкой футбольной общественности о ходе восстановления данного арбитра и сроках реабилитации. В случае необходимости футбольный клуб «Факел» готов оказать всю необходимую медицинскую помощь и организовать консультации с ведущими спортивными реабилитологами страны», — гласит официальное заявление клуба, опубликованное в телеграм-канале «Факела».

Матч «Ростов» — «Факел» состоится в субботу, 6 мая. Изначально РФС объявил о назначении на матч Мешкова, однако позднее заменил арбитра на Кукуляка, сославшись на рецидив травмы у Виталия.