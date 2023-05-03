«Краснодар» — «Акрон»: гол Кордобы отменили из-за офсайда. Счёт по-прежнему не открыт

Сегодня, 3 мая, проходит матч финала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречаются «Краснодар» и «Акрон». Команды играют на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Ранее команды между собой не встречались.

В первом тайме команды не сумели открыть счёт в матче.

На 48-й минуте игры нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил мяч в ворота «Акрона», однако судьи рассмотрели в этом эпизоде офсайд и отменили взятие ворот. Счёт по-прежнему не открыт – 0:0.

В полуфинале Кубка России (Путь регионов) «Акрон» дома оказался сильнее московского «Спартака» со счётом 2:1. «Краснодар» в предыдущем раунде в упорной игре одолел «Крылья Советов» (2:2, по пенальти 3:0).

Победитель матча «Краснодар» — «Акрон» выйдет во второй этап финала Пути регионов, где сыграет с проигравшим в противостоянии «Урала» и ЦСКА за право выхода в Суперфинал турнира.