Забитцер — о Каземиро: это исключительный игрок, который объединяет команду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер, выступающий за манкунианцев на правах арендного соглашения, высказался о своём партнёре по команде – бразильце Каземиро.

«Каземиро – очень опытный игрок, который выигрывал практически всё на мировом уровне, что только возможно. Причём он делал это несколько раз.

Нет необходимости говорить о его пользе для команды, потому что он исключительный игрок, который умеет объединить всех нас. Он безусловный лидер на поле.

Я думаю, что на данный момент у нас хороший подбор исполнителей в центральной линии поля. Вот почему мы находимся в том положении, в котором находимся сейчас», – приводит слова Забитцера журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

Забитцер присоединился к «красным дьяволам» в зимнее трансферное окно по арендному соглашению между «МЮ» и «Баварией». По информации различных источников, Эрик тен Хаг намерен попросить руководителей команды выкупить игрока у мюнхенского клуба.

Ранее сообщалось об интересе к Каземиро со стороны «Баварии». В приобретении бразильца заинтересован лично главный тренер мюнхенцев Томас Тухель.