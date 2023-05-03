Забитцер — о Каземиро: это исключительный игрок, который объединяет команду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер, выступающий за манкунианцев на правах арендного соглашения, высказался о своём партнёре по команде – бразильце Каземиро.
«Каземиро – очень опытный игрок, который выигрывал практически всё на мировом уровне, что только возможно. Причём он делал это несколько раз.
Нет необходимости говорить о его пользе для команды, потому что он исключительный игрок, который умеет объединить всех нас. Он безусловный лидер на поле.
Я думаю, что на данный момент у нас хороший подбор исполнителей в центральной линии поля. Вот почему мы находимся в том положении, в котором находимся сейчас», – приводит слова Забитцера журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
Забитцер присоединился к «красным дьяволам» в зимнее трансферное окно по арендному соглашению между «МЮ» и «Баварией». По информации различных источников, Эрик тен Хаг намерен попросить руководителей команды выкупить игрока у мюнхенского клуба.
Ранее сообщалось об интересе к Каземиро со стороны «Баварии». В приобретении бразильца заинтересован лично главный тренер мюнхенцев Томас Тухель.
- 3 мая 2023
-
19:55
-
19:44
-
19:36
-
19:28
-
19:20
-
19:16
-
19:15
-
19:12
-
19:10
-
19:09
-
18:58
-
18:57
-
18:42
-
18:42
-
18:28
-
18:23
-
18:22
-
18:21
-
18:14
-
18:11
-
17:59
-
17:53
-
17:47
-
17:39
-
17:38
-
17:31
-
17:30
-
17:25
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:59
-
16:52
-
16:47
-
16:40