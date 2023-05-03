«Краснодар» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Футбольный клуб «Краснодар» и тольяттинский «Акрон» объявили стартовые составы команд на матч первого этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча пройдёт в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Петров, Баньяц, Ленини, Сперцян, Батчи, Ахметов, Кордоба.

Стартовый состав «Акрона»: Волков, Зуев, Ходжаниязов, Савичев, Полубояринов, Макаров, Чудин, Песегов, Килин, Понсе, Салтыков.

Победитель матча «Краснодар» — «Акрон» выйдет во второй этап финала Пути регионов, где сыграет с проигравшим в противостоянии «Урала» и ЦСКА за право выхода в суперфинал турнира.