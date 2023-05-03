«Краснодар» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Футбольный клуб «Краснодар» и тольяттинский «Акрон» объявили стартовые составы команд на матч первого этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча пройдёт в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Кубок России. Финал. Этап 1 (Путь регионов)
03 мая 2023, среда. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
Акрон
Тольятти
Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Петров, Баньяц, Ленини, Сперцян, Батчи, Ахметов, Кордоба.
Стартовый состав «Акрона»: Волков, Зуев, Ходжаниязов, Савичев, Полубояринов, Макаров, Чудин, Песегов, Килин, Понсе, Салтыков.
Победитель матча «Краснодар» — «Акрон» выйдет во второй этап финала Пути регионов, где сыграет с проигравшим в противостоянии «Урала» и ЦСКА за право выхода в суперфинал турнира.
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