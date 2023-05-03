«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:00

Сегодня, 3 мая, пройдёт перенесённый матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Вест Хэм». Команды будут играть на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Главным арбитром встречи назначен Джон Брукс (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершился уверенной победой «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Голами в составе «горожан» дважды отметился Эрлинг Холанд.
«Манчестер Сити» заработал 76 очков в 32 матчах и продолжает погоню за «Арсеналом» в английской Премьер-лиге. «Горожане» отстают от «канониров» на два очка, при этом имея две игры в запасе. «Вест Хэм» располагается на 15-й строчке. Команда набрала 34 очка по итогам 33 встреч.
- 3 мая 2023
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