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«В первом тайме играли трусливо». Гончаренко — о поражении «Урала» от ЦСКА

«В первом тайме играли трусливо». Гончаренко — о поражении «Урала» от ЦСКА
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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от московского ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2). Специалист отметил, что первый тайм в исполнении уральцев был невнятным, так как они играли трусливо.

«Неприятно видеть грустные лица, мы все расстроились, как и весь стадион. Провели невнятный первый тайм, играли трусливо. Расстроены, что не вышли в финал сразу. Но надо идти дальше, шанс не потерян. К сожалению, в каждом матче имеем дисквалификацию, и у нас ограничены замены. С ЦСКА важно уметь забивать, выходить из‑под прессинга», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Для выхода в Суперфинал Кубка России и новой встречи с ЦСКА «Уралу» необходимо обыграть победителя матча «Краснодар» — «Акрон» в игре второго этапа финала Пути регионов.

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