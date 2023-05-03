«В первом тайме играли трусливо». Гончаренко — о поражении «Урала» от ЦСКА

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от московского ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2). Специалист отметил, что первый тайм в исполнении уральцев был невнятным, так как они играли трусливо.

«Неприятно видеть грустные лица, мы все расстроились, как и весь стадион. Провели невнятный первый тайм, играли трусливо. Расстроены, что не вышли в финал сразу. Но надо идти дальше, шанс не потерян. К сожалению, в каждом матче имеем дисквалификацию, и у нас ограничены замены. С ЦСКА важно уметь забивать, выходить из‑под прессинга», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Для выхода в Суперфинал Кубка России и новой встречи с ЦСКА «Уралу» необходимо обыграть победителя матча «Краснодар» — «Акрон» в игре второго этапа финала Пути регионов.